Lecce, si aggiunge un nuovo test amichevole: sfida contro il Monopoli il 9 agosto

Lecce, si aggiunge un nuovo test amichevole per il precampionato: organizzata la sfida contro il Monopoli il 9 agosto

’U.S. Lecce ha ufficializzato una nuova partita amichevole nel percorso di preparazione alla stagione calcistica 2025/2026. Il club giallorosso affronterà il Monopoli sabato 9 agosto alle ore 20:30 presso lo stadio “Vito Simone Veneziani”. L’incontro arricchisce ulteriormente il calendario estivo della squadra salentina, impegnata a costruire la condizione ottimale in vista dell’inizio del campionato di Serie A.

Precampionato Lecce: il programma completo

Il raduno ufficiale è stato fissato per l’11 luglio presso la sede del club. I primi allenamenti si terranno all’Acaya Golf Resort & SPA, ormai da anni location privilegiata per la prima fase del ritiro. Dal 21 luglio al 4 agosto, invece, la squadra si trasferirà a Bressanone, dove intensificherà la preparazione tattica e fisica sotto la guida dell’allenatore Eusebio Di Francesco, tecnico esperto noto per il suo approccio equilibrato e per la valorizzazione dei giovani.

Nel corso del precampionato sono previste quattro amichevoli di rilievo:

23 luglio: Natz-Lecce

27 luglio: Lecce-Spezia, sfida interessante contro la squadra ligure che milita in Serie B

3 agosto: Lecce-Carrarese, test utile contro la formazione toscana in cerca di conferme

9 agosto: Monopoli-Lecce, nuovo appuntamento ufficializzato, ideale per concludere la fase estiva

Focus sui protagonisti

Tra i giocatori più attesi figura il centrocampista islandese Thorir Helgason, noto per la sua visione di gioco e versatilità. Occhi puntati su diversi calciatori che hanno ben figurato nella scorsa stagione e che inevitabilmente sono nel mirino di alcune squadre di Serie A e non solo. La rosa, ancora in fase di definizione, sarà sottoposta a valutazioni tecnico-tattiche durante le amichevoli.