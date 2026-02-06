Lecce aggrappato a Walid Cheddira: impatto immediato, lo dicono questi numeri. E spunta un segno del destino contro l’Udinese

Lecce sulle spalle di Walid Cheddira: impatto immediato testimoniato da questi numeri. E c’è un segno del destino contro l’Udinese

Il Lecce poggia nuovamente sulle spalle di Walid Cheddira. Contro l’Udinese, come già accaduto a Torino, l’attaccante marocchino partirà titolare, confermandosi punto di riferimento imprescindibile dell’attacco giallorosso. Una scelta, quella di mister Di Francesco, che appare ora più necessaria che mai, vista anche la probabile nuova assenza di Stulic, ancora alle prese con una forte contusione al piede che lo costringe al lavoro personalizzato.

Il tecnico si fida ciecamente del suo numero 99. Il Corriere dello Sport scrive che lo ha voluto fortemente, conoscendone le doti dai tempi di Frosinone, e gli ha subito cucito addosso un ruolo da protagonista. L’impatto di Cheddira è stato immediato: all’esordio casalingo contro la Lazio, in soli 32 minuti, è stato il giallorosso con più tiri in porta. A Torino, pur con pochi palloni giocabili, ha dimostrato grande spirito di sacrificio percorrendo 11 chilometri, dato impressionante per un centravanti, che ne certifica la totale dedizione alla causa. Al netto delle condizioni di Stulic, l’impressione è che Cheddira si sia già preso la maglia da titolare.

Ora, però, il popolo del Via del Mare attende la prima esultanza di “Walo“. L’occasione è ghiotta: domenica arriva l’Udinese, squadra a cui Cheddira sembrava destinato l’estate scorsa. Dopo una lunga telenovela e visite mediche programmate, il Napoli bloccò tutto a causa dell’infortunio di Lukaku. Il marocchino finì poi al Sassuolo nelle ultime ore di mercato, senza mai trovare continuità. Quel passato è ormai alle spalle. Il presente è il Lecce, che vanta un diritto di riscatto sul suo cartellino, opzione legata principalmente alla permanenza in Serie A. Per conquistare la quarta salvezza consecutiva, i giallorossi si affidano ora ai gol del loro nuovo bomber, pronto a fare uno scherzo al destino proprio contro la squadra che lo aveva tanto corteggiato.