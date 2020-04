Lega Pro, Ghirelli: «Stiamo lavorando, devo occuparmi della salute di tutti»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di Passione Bari. Ecco le sue parole

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di Passione Bari. Ecco le sue parole riportate da TuttoMercatoWeb:

«Stiamo lavorando molto, siamo impegnati nella visione dei decreti del Governo che rappresentano una possibile ancora di salvezza per tenere in linea di galleggiamento la barca della Lega Pro. Io devo prima risolvere questo problema, poi penso al resto. Anche se il nodo fondamentale è uno, legato ai farmaci. Fino a quando non avremo un vaccino, noi saremo in ogni caso soggetti ad avere ricadute e ad avere quindi persone che si infettano e innescano di nuovo il meccanismo. Io devo preoccuparmi della salute di tutti».