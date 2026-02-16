Lega Serie A, Marotta e Chiellini di nuovo faccia a faccia: gli arbitri tra i temi caldi dell’Assemblea

Lega Serie A, oggi l’Assemblea: nuovo incontro tra Marotta e Chiellini. I dirigenti di Inter e Juve si ritrovano a Milano dopo le polemiche di San Siro

Beppe Marotta e Giorgio Chiellini si preparano a un nuovo confronto diretto. Dopo le scintille e le polemiche roventi scaturite sabato a San Siro durante Inter-Juventus, i due dirigenti si ritroveranno faccia a faccia questa mattina, ma in un contesto decisamente più istituzionale. L’appuntamento è fissato per le ore 11:00 presso gli uffici di Milano per l’Assemblea della Lega Serie A, un evento che si preannuncia incandescente.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, sebbene sia possibile il collegamento da remoto, la gran parte dei club presenzierà fisicamente. Il Presidente nerazzurro non mancherà ed è attesa una sua esposizione chiara sul caos arbitrale che sta agitando il torneo. Sul fronte opposto, la Vecchia Signora sarà rappresentata dall’ex capitano, oggi Director of Football Strategy bianconero. Nonostante i numerosi punti tecnici all’ordine del giorno, la questione della gestione dei direttori di gara e l’utilizzo del VAR monopolizzeranno la scena, trasformando la riunione in una resa dei conti politica tra le due superpotenze del calcio italiano.