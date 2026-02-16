Connect with us

Lega Serie A Fantacalcio: comprato il 51%, affare monstre da 40 milioni di euro! Tutti i dettagli del nuovo business

3 ore ago

Luigi De Siervo

Lega Serie A Fantacalcio: acquisito il 51%, operazione da 40 milioni di euro! Tutti i dettagli del nuovo affare

Il gioco più amato dagli italiani, capace di condizionare umori e amicizie ogni weekend, entra ufficialmente nella “stanza dei bottoni” del calcio nostrano. La Lega Serie A ha dato il via libera all’acquisizione del 51% di Fantacalcio, mettendo le mani su un business milionario che coinvolge quotidianamente circa 3 milioni di iscritti.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’annuncio e i protagonisti: Simonelli e i fondatori

La fumata bianca è arrivata nella giornata odierna al termine dell’Assemblea di Lega. A ufficializzare l’operazione è stato Ezio Simonelli, attuale presidente della Lega Serie A. “Abbiamo preso una serie di decisioni, tra cui l’acquisto della maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile”, ha dichiarato il numero uno di via Rosellini.

La controparte dell’accordo è Quadronica Srl, la società fondata nel 2008 che ha digitalizzato e reso scalabile il gioco. A cedere il controllo sono Nino Ragosta e Luigi Cutolo, imprenditori napoletani visionari (classe 1975) che hanno trasformato una passione popolare in una “media company” di successo, resistendo in passato alle sirene dei fondi d’investimento.

I numeri dell’affare: valutazione monstre

L’operazione si basa su una valutazione complessiva dell’asset vicina ai 40 milioni di euro, una cifra quasi raddoppiata rispetto alle stime di un paio di anni fa. A spingere per la chiusura è stato soprattutto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, che ha visto nel Fantacalcio il partner naturale per aumentare l’engagement delle partite reali.

Il business gode di ottima salute: dai 1,2 milioni di fatturato del 2015 si è passati agli oltre 9 milioni previsti nel bilancio 2025. Con utili netti che sfiorano i 4 milioni di euro, la piattaforma monetizza grazie agli abbonamenti “Premium” e a un modello pubblicitario integrato che ha attirato brand come Eni e McDonald’s. Ora inizia una nuova era: con l’ingresso della Lega, i fantallenatori potranno presto godere di video ufficiali, highlight e integrazioni dati in tempo reale direttamente nell’app.

