Lega Serie A, ora i club chiedono autonomia dalla Federazione

La Lega di Serie A ha mostrato unione nel condividere alcune importanti soluzioni. Ora richiede a gran voce autonomia

Ripartirà la Serie A, e con le modalità votate dalle componenti in Consiglio Federale. I club hanno mostrato unità d’intenti, votando spesso per le medesime soluzioni e mostrandosi come un blocco unitario che ora spinge a chiedere autonomia dalla Federazione.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la Lega ora rivendica a gran voce indipendenza dalla Federazione. In Consiglio, infatti, c’è una proporzione con le altre componenti che però non premia la forza economica e il peso della massima Serie A. Dunque, i club ora hanno le idee chiare: vogliono un’indipendenza alla Premier League.