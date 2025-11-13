Legge Bove, arriva la svolta per la sicurezza nello sport: ecco cosa prevede il nuovo disegno di legge. I dettagli

Dal campo al Senato: la Legge Bove per rivoluzionare il primo soccorso nello sport. Tutti gli aggiornamenti

Lunedì prossimo sarà presentata in Senato la Legge Bove, un disegno di legge che punta a cambiare radicalmente la formazione al primo soccorso nello sport. L’iniziativa nasce dall’esperienza vissuta dal calciatore Edoardo Bove, che il 1° dicembre 2024 durante la partita Fiorentina Inter fu colpito da un arresto cardiaco in campo e si salvò grazie al tempestivo intervento dei medici. Da quell’episodio è emersa con forza la necessità di diffondere una preparazione adeguata e capillare, capace di garantire risposte immediate in situazioni di emergenza.

La proposta mira a rendere obbligatori i corsi di primo soccorso in tutti gli ambienti sportivi, coinvolgendo non solo gli atleti professionisti ma anche operatori, volontari e appassionati che frequentano impianti di ogni livello. L’obiettivo è creare una cultura diffusa della sicurezza, riducendo i rischi legati a malori improvvisi e potenzialmente fatali.

Alla presentazione ufficiale saranno presenti il ministro dello Sport Andrea Abodi e lo stesso Edoardo Bove, che ha scelto di trasformare la sua esperienza traumatica in un impegno concreto per sensibilizzare l’opinione pubblica. La Legge Bove rappresenta un passo importante verso un cambiamento culturale nella gestione delle emergenze sanitarie nello sport e, se approvata, potrebbe contribuire a salvare molte vite rendendo ogni impianto sportivo un luogo più sicuro e protetto.

