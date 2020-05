Legge impianti storici, la proposta per facilitare gli interventi di restyling: i nuovi interventi saranno facilitati dalla burocrazia

Una nuova proposta che potrebbe rivoluzionare il mondo degli stadi in Italia e la loro ristrutturazione. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla nuova proposta di legge del PD per gli impianti storici.

L’obiettivo – si legge – è quello di togliere il vincolo dagli impianti storici per facilitare gli interventi di rifacimento. Pronti il Renato Dall’Ara (Bologna), l’Ennio Tardini (Parma) e l’Artemio Franchi (Firenze).