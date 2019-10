Leicester esagerato: 0-9 al Southampton e nuovo record in Premier League

Il Leicester vince per ben 0-9 al Saint Mary contro il Southampton e infrange un record in Premier League

Succede di tutto nell’anticipo della decima giornata di Premier League. Il Leicester sbanca il Saint Maty con un esagerato 0-9 contro il Southampton. Una partita decisa dall’espulsione dal 12’ di Bertrand, che lascia in 10 i padroni di casa poco dopo il vantaggio del Leicester con Chilwell.

Da lì i Saints vanno in panico totale, incassando addirittura 7 gol: dalla triplette di Ayoze-Perez e Jamie Vardy, attuale capocannoniere della Premier League. Le Foxes infliggono così la peggior sconfitta della storia in Premier al Southampton e al tempo stesso la vittoria più ampia di sempre in trasferta.