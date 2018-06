Leno o Areola se parte Alisson: la Roma blinda la porta

La Roma si tutela in caso di partenza di Alisson. Al posto del brasiliano potrebbe arrivare Leno. Nel mirino anche Meret e Areola

La Roma vuole trattenere Alisson e sta trattando il rinnovo con il portiere brasiliano ma in caso di maxi-offerta (dai 70 ai 90 milioni) potrebbe lasciar andare l’estremo difensore, protagonista di una grandissima stagione. Il classe ’92 giallorosso ha molti estimatori, iniziando dal Real Madrid e passando per il Liverpool ma occhio al Chelsea. Florentino Perez vuole un nuovo portiere e potrebbe bussare alle porte della Roma per Alisson. La Roma potrebbe tutelarsi con Bern Leno, portiere classe ’92 del Bayer Leverkusen che piace anche al Napoli.

L’estremo difensore tedesco è considerato uno dei migliori portieri del calcio tedesco e piaceva già a Sabatini. I rapporti con Rudi Völler, vecchio amico della Roma, possono aiutare. Sempre che nel frattempo l’Atletico non venda Oblak lanciandosi proprio su Leno. Il Bayer Leverkusen potrebbe lasciar andare il suo portiere per circa 20 milioni di euro. In alternativa la Roma pensa ad Alex Meret di proprietà dell’Udinese e ad Alphonse Areola del PSG, assistito da Mino Raiola (Monchi avrebbe anche chiesto un parere a Emery, ex allenatore di Siviglia e PSG, ora all’Arsenal): il francese potrebbe essere chiuso a Parigi dall’arrivo di Gigi Buffon e potrebbe cambiare aria. La prima scelta della Roma però ovviamente rimane Alisson.