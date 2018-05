Roma, idea Meret per la porta: parte Alisson?

Il portiere di proprietà dell’Udinese ma in prestito alla Spal, Alex Meret piace alla Roma. Ecco le mosse dei giallorossi

La Roma si muove per Alex Meret. Il portiere classe 1997 di proprietà dell’Udinese ha disputato la sua seconda stagione consecutiva in prestito alla Spal. Il portiere, di cui si dice un gran bene, non ha potuto avere grande continuità a causa di un infortunio ed è sceso in campo solo 13 volte in stagione, incassando 16 gol. Il giovane estremo difensore, di cui si dice un gran bene, può crescere ancora molto e potrebbe lasciare l’Udinese senza mai aver giocato per un anno, da titolare, con i friulani.

Secondo Sky Sport, con Skorupski in uscita, la Roma sta pensando all’acquisto di Alex Meret. Il 21enne portiere piace tanto a Monchi che ha già avviato i contatti con l’Udinese e il suo entourage. Si tratterebbe di un investimento importante, soprattutto in ottica futura ma potrebbe trattarsi anche di un movimento a scopo precauzionale perché Alisson è corteggiato dai grandi club europei e può partire dopo il Mondiale. Il Real Madrid ha da tempo acceso i fari su di lui ma attenzione anche a Liverpool e Chelsea e al giro dei portieri che si potrebbe innescare molto presto perché Courtois ha interrotto le trattative per il rinnovo con il Chelsea e potrebbe andare via (senza rinnovo andrà via a zero).