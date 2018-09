Leonardo dopo Milan-Atalanta: «Dobbiamo cambiare mentalità»

Le parole di Leonardo dopo il 2-2 di Milan-Atalanta ai microfoni di Sky per analizzare il momento negativo in campionato

Al termine del 2-2 tra Milan e Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky Sport il dirigente rossonero Leonardo. Grande rammarico in casa Milan per aver sprecato un’occasione importante per allungare in classifica dopo l’altro pareggio esterno con il Cagliari. Queste le parole di Leonardo a fine gara: «Il rammarico rimane, era successo anche in altre partite, ma la gestione dei novanta minuti deve diventare determinante. In alcune partite dovevamo portare a casa i tre punti. La mentalità non è un alibi, se andiamo a vedere gli ultimi cinque anni di classifica il Milan è finito lontano dal vertice e quindi è normale poi perdere la convinzione da grande squadra».

Prosegue Leonardo: «Potevamo chiudere il primo tempo sul 2-0, dopo ci è venuto il braccino. Bisogna cambiare, ci sono tante cose positive ma anche alcune da dover migliorare. E’ normale ci siano grandi aspettative e siamo convinti che si possa fare già quest’anno, bisogna guardare avanti e essere tranquilli. Bisogna cambiare la mentalità da settimo posto, possiamo dare un segnale già nelle prossime partite. Siamo in costruzione ma consapevoli di poter fare qualcosa nell’immediato».