Leonardo: «Icardi decisivo e per il suo riscatto…» – VIDEO

Il ds del PSG Leonardo ha parlato con la stampa al termine della partita di Champions contro il Club Brugge

Dopo la vittoria in Champions League del Paris Saint Germain contro il Club Brugge firmata tanto per cambiare Mauro Icardi, il ds Leonardo si è fermato con la stampa a commentare la prova dell’argentino. Queste le sue parole.

«Icardi è un attaccante che parte molto bene ed è molto efficace. Servivano giocatori efficaci in certi momenti. Non è un mio colpo. Io sono dentro tutti gli affari, come anche nei problemi»