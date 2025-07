Leoni Inter, i nerazzurri hanno preso una decisione! Si ritirano dalla corsa per il difensore: prezzo alto, le ultime

Leoni Inter, i nerazzurri hanno preso ormai una decisione chiara! Si ritirano dalla corsa per il difensore del Parma: el ultimissime

Nel pieno della sessione estiva di calciomercato, l’Inter ha temporaneamente messo da parte il nome di Giovanni Leoni, promettente difensore centrale classe 2006 in forza al Parma. Il giovane talento, considerato tra i più interessanti prospetti del calcio italiano, era stato valutato dalla dirigenza nerazzurra come possibile innesto per il futuro della retroguardia. Tuttavia, le richieste economiche del club emiliano — pari a 40 milioni di euro — hanno raffreddato l’interesse della società di Viale della Liberazione.

Chi è Giovanni Leoni Leoni, cresciuto nel settore giovanile del Padova prima di approdare al Parma, si è distinto per la sua fisicità, intelligenza tattica e qualità nelle uscite palla al piede. Nonostante il suo potenziale, l’Inter considera eccessiva la cifra richiesta per un giocatore che non ha ancora dimostrato continuità nei massimi livelli.

L’effetto Bisseck sul mercato nerazzurro L’interesse per Leoni si era intensificato in seguito alle voci di un possibile trasferimento di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, seguito dal Crystal Palace. Il club inglese ha presentato un’offerta da 32 milioni di euro, respinta dall’Inter, che valuta il giocatore almeno 40 milioni.

Il piano B: Koni De Winter In caso di cessione di Bisseck, la dirigenza interista sta valutando alternative più pronte e sostenibili. In pole c’è Koni De Winter, difensore belga classe 2002 del Genoa, apprezzato per la sua versatilità e già protagonista in Serie A. Il suo cartellino è stimato intorno ai 25 milioni di euro, cifra giudicata più congrua dal club nerazzurro.

Leoni resta una suggestione per il futuro Al momento, dunque, il dossier Leoni è stato archiviato. L’Inter non esclude di tornare a monitorare il difensore del Parma, ma solo a condizioni economiche più favorevoli. Il club milanese, impegnato in trattative delicate come quelle riguardanti Ademola Lookman e Denzel Dumfries, non può permettersi investimenti privi di garanzie di rendimento immediato.