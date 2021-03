Lichtsteiner, nuova carriera nell’hockey: entra nel CdA dell’Hockey Club Lugano

Lichtsteiner di nuovo bianconero: entra nel CdA dell’Hockey Club Lugano. Nuovo ruolo per l’ex terzino della Juventus

È ufficiale: Stephan Lichtsteiner, ex terzino della Juventus ritiratosi dal calcio giocato, entra a far parte del CdA dell’Hockey Club Lugano.

Così si è espresso il Presidente Vicky Mantegazza: «Sono veramente fiera di accogliere un esempio di cultura sportiva ai massimi livelli come Stephan nella famiglia bianconera. Ci siamo conosciuti negli anni e ho sempre apprezzato la sua professionalità, la sua attitudine ma anche la sua semplicità. Sono certa che saprà aiutarci nella nostra crescita in diversi settori del club».

Queste le prime parole di Stephan Lichtsteiner: «Sono molto felice e onorato di entrare nella famiglia bianconera e di poter mettere a disposizione del club la mia esperienza vissuta in un altro sport di squadra come il calcio. Per me sarà la prima volta in un organo dirigenziale e sicuramente una grande sfida e un’occasione per crescere e imparare qualcosa di nuovo».