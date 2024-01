Liga, Girona e Real Madrid campioni d’inverno: continua la sfida

Girona e Real Madrid arrivano a pari punti al titolo di campioni d’Inverno in Liga: continua il duello in vetta alla classifica

In Liga prosegue il duello in vetta al campionato tra la sorpresa Girona e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ieri sera le squadre sono scese in campo nell’ultimo turno del girone d’andata ed entrambe hanno portato a casa i tre punti. Scarto minimo per le Merengues contro il Maiorca, che passa grazie alla rete nella ripresa di Rudiger. Spettacolo e reti invece in Catalonia, dove la squadra di Michel vince 4-3 contro l’Atletico Madrid. Ai Colchoneros non basta la tripletta di Morata, a cui rispondono Fernandez, Savio, Blind e nel recupero Ivan Martin.

Le due squadre chiudono il girone appaiate a 48 punti, con il Real con una media gol migliore grazie agli appena 11 gol incassati. Alle loro spalle, a 10 punti, la coppia Atletico-Barcellona, con i blaugrana che questa sera contro Las Palmas possono accorciare.