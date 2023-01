Liga, il Real Madrid perde con il Villarreal: ora il Barcellona può provare una mini fuga

Alle 16.15 è andato in scena il match valido per La Liga tra il Real Madrid e il Villarreal. I Blancos hanno perso 2-1

Alle 16.15 è andato in scena il match valido per La Liga tra il Real Madrid e il Villarreal, con i Blancos che hanno perso per 2-1 e sono rimasti al primo posto a pari merito con il Barcellona a quota 38 punti.

Le reti di Pino e Gerard Moreno hanno fatto un favore ai blaugrana che, in caso di una vittoria contro l’Atletico Madrid potrebbe provare una mini fuga al primo posto.