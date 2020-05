Liga, Tebas: «Vogliamo ripartire con il derby di Siviglia»

Javier Tebas ha parlato della possibile ripartenza del campionato spagnolo: le parole del presidente della Liga

Javier Tebas, presidente della Liga, ha fatto il punto della situazione in merito alla possibile ripartenza del campionato spagnolo. Come annunciato anche dal premier Pedro Sanchez, le squadre potrebbero tornare in campo nella settimana dell’8 giugno.

«Non è ancora decisa la data. Sarà nel weekend del 12 giugno, ma potrebbe essere addirittura giovedì 11. Dipende da come proseguiranno le fasi e dagli allenamenti. Comunque ci piacerebbe che la Liga ripartisse giovedì 11 giugno alle 22 con il derby Siviglia-Betis», ha ammesso Tebas ai microfoni di El Partidazo da Movistar.