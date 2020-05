Ligue 1, ecco le date della stagione 2020/21

La Federcalcio francese ha diffuso le date di inizio della stagione 2020/21 per Ligue 1 e Ligue 2. Ufficializzata la perdite economica

La Federcalcio francese ha reso note le date per la prossima stagione, in attesa della conferma definitiva da parte dell’UEFA in relazione agli impegni di Champions ed Europa League. L’inizio della Ligue 1 è previsto per il prossimo 22 agosto, mentre quello della Ligue 2 il 23 agosto.

Nel frattempo, sono state ufficializzate le perdite dovute all’emergenza Coronavirus. La decisione di sospendere i campionati è costata 223,4 milioni di euro alla LFP.