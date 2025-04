Ligue 1, Meite decide l’anticipo tra Rennes e Nantes! I canarini a soli 3 punti dallo spareggio salvezza

Ligue 1, termina 2-1 l’anticipo della 30a giornata tra Rennes e Nantes. Decisivo il 17enne Meite

Con Kalimuedo in giornata no, errore dal dischetto al 13′, è Mohamed Kader Meite a prendersi la scena dell’anticipo della 30a giornata di Ligue 1 tra Rennes e Nantes.

L‘attaccante 17enne del Rennes, infatti, subentrato al 77′ minuto di gioco, sigla dopo appena 9 minuti la rete del definitivo 2-1 che ha permesso ai suoi di vincere il match.

Per Meite si tratta del primo gol in Ligue 1 e tra i professionisti, arrivato in un match che nonostante il già citatore errore dagli undici metri, si era indirizzato nel migliore dei modi per i padroni di casa, avanti dopo 23 minuti con la rete di Truffert e di fatto sempre in controllo della partita.

Nella ripresa, però, al 54‘ è arrivato il gol del pareggio a sorpresa del Nantes con Mohamed che di destro su assist di Leroux, sigla l’1-1 breve sussulto di un cambio di approccio che ai canarini non riesce anche a causa del cartellino rosso a Coco, arrivata grazie all’intervento del Var, che subentrato al 34′ per Thomas si fa espellere appena 3 minuti dopo il gol tornando a mettere in difficoltà i suoi compagni.

Con il Nantes in inferiorità numerica, il Rennes torna a spingere come aveva fatto per gran parte del primo tempo e in avvio di ripresa, e al 86′, trova il gol vittoria con Meite su assist di Truffert che regalano momentaneamente il 10° posto ai rossoneri con 38 punti.

In attesa del recupero della 29a giornata contro il Psg, invece, resta a soli 3 punti dalla zona spareggio il Nantes (13°), con il Le Havre ad occupare la 16a posizione a 27 punti.