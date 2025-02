Ligue 1, i risultati della 20ª giornata: il PSG strapazza il Brest, prossima avversaria ai playoff di Champions League, super rimonta Monaco

Ligue 1, i risultati della 20ª giornata: il PSG strapazza il Brest, prossima avversaria ai playoff di Champions con un super Dembele e Ramos, rimonta Monaco con l’Auxerre

Il PSG continua a fare il vuoto in Ligue 1 e lancia anche un messaggio chiaro in chiave Champions League, dove i parigini affronteranno il Brest. E proprio contro i loro prossimi avversai ai playfoo nella 20ª giornata di campionato la squadra di Luis Enrique dà una gran prova di forza con un netto 5-2 firmato dalla tripletta di Dembelé e la doppietta di Goncalo Ramos. Alle sue spalle in chiave Champions importante vittoria del Monaco, che ribalta il 2-1 del primo tempo con L’Auxerre grazie ad una grande prova di Biereth, autore di una tripletta.

Brest-PSG 2-5 (29′ Dembele, 50′ Del Castillo [B] 57′, 62′ Dembele, 71′ Ajorque [B], 89′ 90’+7′ Ramos)

Monaco-Auxerre 4-2 (35′ Kehrer, 38′ Diomandé [A], 45’+7′ Rocha Mendes [A], 57′ 63′ 35′ Biereth)

Lille-St-Étienne ore 21.05