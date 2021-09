Linea verde Milan: Pioli pronto a lanciare anche Daniel Maldini

Il baby Maldini verso una maglia da titolare con lo Spezia. Sarebbe l’esordio dal primo minuto in Serie A con il Milan

Daniel Maldini corre verso una maglia da titolare contro lo Spezia. Per il figlio di Paolo e nipote di Cesare sarebbe l’esordio dal primo minuto in Serie A e, come il padre, lo farebbe con la maglia del Milan.

L’indiziato principale a sedere in panchina per ragioni di turnover, come spiega La Gazzetta dello Sport, è Brahim Diaz, con il classe 2001 che occuperebbe il ruolo di trequartista centrale. Ai suoi lati Saelemaekers e Leao, in appoggio al rientrante Giroud.