Linee guida per gli sport di squadra, il documento. A breve quello della FIGC, redatto dalla serie A e approvato dal CTS

Il Ministero ha diramato le linee guida per gli sport di squadra. Attraverso il proprio portale online, l’Ufficio per lo Sport ha diramato tutte le indicazioni del caso, come riportato da TMW.

Manca ancora il calcio professionistico, ma la pubblicazione del protocollo verrà effettuata a parte. Ricordiamo che le linee guida sono state redatte dalla FIGC e approvate dal CTS.