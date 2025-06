Gary Lineker: una nuova casa per il podcast dopo l’addio burrascoso alla BBC

Le ultime sul noto podcast condotto da Gary Lineker, ex attaccante inglese, che si occupa soprattutto di Premier League

Gary Lineker, icona del calcio inglese e volto storico di “Match of the Day”, ha trovato una nuova piattaforma per il suo popolare podcast “The Rest is Football“, siglando un accordo con DAZN. Questo spostamento segna una svolta nella carriera mediatica di Lineker, avvenuta in un contesto di notevoli tensioni con la BBC.

La separazione tra Lineker e l’emittente britannica, infatti, è giunta in anticipo rispetto ai piani, scatenata da una controversia legata a un post pubblicato sui suoi account social. Il caso è esploso in seguito a un video condiviso da Lineker sul suo profilo Instagram personale, che includeva una rappresentazione a cartone animato di un topo. Questa immagine, purtroppo, è stata storicamente utilizzata come simbolo antisemita, e la sua associazione con un dibattito delicato ha innescato un’ondata di polemiche.

Il post è stato rapidamente rimosso e Lineker ha prontamente rilasciato delle scuse pubbliche, riconoscendo l’errore e l’impatto negativo che l’immagine aveva generato. Nonostante le scuse, le conseguenze per il conduttore sono state significative: i piani che prevedevano la sua presenza alla guida della copertura BBC per la Coppa del Mondo del 2026 e per la prossima stagione della FA Cup sono stati annullati. L’episodio ha evidenziato la sensibilità del contesto mediatico e la rigorosità delle emittenti pubbliche riguardo ai contenuti condivisi dalle proprie figure di spicco.

L’accordo con DAZN per il podcast rappresenta quindi un nuovo capitolo per Lineker, che potrà continuare la sua attività mediatica in un ambiente diverso. La sua ultima apparizione a “Match of the Day” è avvenuta l’ultima giornata della stagione, segnando la fine di un’era per molti telespettatori britannici. Il passaggio a una piattaforma di streaming sottolinea anche l’evoluzione del panorama dei media sportivi, con figure di spicco che cercano nuove opportunità al di fuori delle emittenti tradizionali.