L’Inter aspetta Lautaro Martinez, ecco quando l’argentino arriverà

Lautaro Martinez sbarcherà a Milano giovedì e venerdì sosterrà le visite mediche. Il contratto dell’attaccante, per cui l’Inter ha speso 20 milioni di euro più bonus, verrà depositato il primo luglio

L’Inter ha già definito l’acquisto di Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda e ora si aspettano solamente le firme sul contratto. L’attaccante non è stato convocato dal ct dell’Argentina, Jorge Sampaoli, per il Mondiale di Russia 2018 esattamente come il futuro compagno di squadra Mauro Icardi e ha quindi tutto il tempo per dedicarsi al nuovo club. Lautaro Martinez dovrebbe arrivare in Italia giovedì e il giorno successivo sono in programma le visite mediche di rito. Il contratto dell’argentino sarà depositato in Lega Calcio il prossimo primo luglio per una questione fiscale. I 20 milioni di euro più bonus per il suo acquisto verranno così messi a bilancio nel prossimo esercizio e non in quello che si chiuderà alla fine di giugno.

Lautaro Martinez è una delle promesse più cristalline di quella fucina di talenti che è l’Argentina. Quest’anno l’attaccante ha messo a segno 12 reti e 5 assist in Primera Division e 5 gol nella Coppa Libertadores. L’attaccante può svariare su entrambe le fasce del reparto offensivo o come seconda punta.