Secondo Sky Sport l’Inter avrebbe incontrato l’agente di Matteo Darmian. L’operazione si aggira sui 20 milioni di euro

Matteo Darmian sembrava destinato a vestire la maglia della Juventus ma nelle ultime ore si registra l’inserimento dell’Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club nerazzurro avrebbe incontrato il difensore cresciuto nelle giovanili del Milan per valutare se effettivamente sia possibile un suo ritorno a Milano. La proposta del club di proprietà di Suning al Manchester United è un prestito oneroso con diritto di riscatto ma pare che i Red Devils non siano così propensi ad accettarla. La società inglese pretende almeno 20 milioni di euro per Darmian.