Lione, Dubois: «Juventus? Sarà difficile fare risultato a Torino»

L’intervento di Leo Dubois, giocatore dell’Olympique Lione, in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus

Intervenuto nel corso della conferenza stampa che precede la sfida fra Lione e Saint-Etienne, Leo Dubois ha predicato calma in vista del match di ritorno contro la Juventus.

«Siamo felici di aver vinto. È stata una partita importante per noi. Avevamo a cuore di fare una super partita ed è ciò che abbiamo fatto. Abbiamo mostrato una buona mentalità e adesso ci aspetta la parte più difficile: andare in casa loro per fare un risultato positivo. La vittoria ci fa bene psicologicamente e fisicamente. Tatticamente abbiamo preparato la partita molto bene. Tutti hanno rispettato i ruoli. Il punto è stato quello di non avere paura di misurarci contro dei grandi giocatori».