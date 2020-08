Rudi Garcia ha commentato la sfida di Champions League contro il Manchester City: le dichiarazioni del tecnico del Lione

Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida di Champions League contro il Manchester City.

«Sono contento di essere qua con il mio Lione. Sappiamo che il City è favorito come la Juve, come i bianconeri sono costruiti per vincere la Champions League».