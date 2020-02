Nessun controllo per i tifosi provenienti dall’Italia per Lione Juventus, in occasione della sfida di Champions League

Non verranno effettuati controlli medici sui tifosi in arrivo dall’Italia per la sfida di Champions League tra Lione e Juventus, in merito all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Ai tifosi giunti in Francia in auto e pullman attraverso il traforo del Frejus è stato controllato soltanto il passaporto.