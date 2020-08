Lipsia, Nagelsmann: «Commesso degli errori, ma per noi non è una delusione»

L’allenatore del Lipsia ha analizzato la sconfitta contro il Psg nella semifinale di Champions League

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha analizzato la sconfitta in semifinale di Champions League contro il Psg per 3-0.

ERRORI – «Dobbiamo accettare quello che è successo. Non abbiamo cominciato come volevamo e abbiamo perso fiducia. Gol subiti per colpa nostra, fatti degli errori. Ci abbiamo provato, capita di sbagliare. Nel secondo tempo siamo partiti meglio, ma non siamo riusciti a pressarli. Posso essere soddisfatto, i ragazzi ci hanno provato fino all’ultimo».

NESSUNA DELUSIONE – «Può capitare di perdere, in tutte le competizioni. Con l’Atletico abbiamo fatto una gran partita, oggi abbiamo sbagliato qualche dettaglio. Per noi non è una delusione».