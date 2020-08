Lipsia, Nagelsmann: «Vogliamo la finale, non possiamo sbagliare»

A pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale contro il Psg, ha parlato l’allenatore del Lipsia

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale di Champions League contro il Psg.

«Vogliamo raggiungere la finale e per riuscirci non possiamo sbagliare. Sarà complicato, ma siamo abbastanza orgogliosi per poter raggiungere questo traguardo. Non dobbiamo perdere la nostra identità, scenderemo in campo con entusiasmo. Siamo felici di essere in semifinale, ma ovviamente non vogliamo perdere».