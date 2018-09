Questa sera si tiene il derby della Red Bull, Lipsia-Salisburgo. E’ la prima volta che due squadre dello stesso proprietario si affrontano

Questa sera alle 21:00 in Europa League si svolgerà una partita inedita per la storia del calcio continentale. Per la la prima volta due squadre con lo stesso proprietario scenderanno in campo in una gara ufficiale della UEFA. Stiamo parlando di Lipsia e Salisburgo, che entrambe fanno a capo alla Red Bull. I tifosi di entrambe le squadre hanno fortemente contestato la nuova proprietà al momento dell’acquisto perché simbolo di quel calcio moderno in cui i soldi prevalgono sulla tradizione. La contestazione è arrivata anche al momento del sorteggio, in quanto non è mai successo che due squadre sostanzialmente “gemellate” si incontrassero in una coppa europea.

Il Lipsia è una realtà già affermata in Germania e negli ultimi anni ha ottenuto un secondo posto in Bundesliga nel 2016-2017 dietro al Bayern Monaco. Inoltre, molti giocatori che hanno militato nelle sue fila sono passati nei top club per cifre piuttosto elevate. Basta pensare al caso di Naby Keita, pagato dal Liverpool ben 60 milioni. Gli austriaci invece hanno vinto per 9 volte il campionato dopo il cambio di denominazione e sono detentori del titolo da ben 6 stagioni consecutive.