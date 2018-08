Il Genoa ha un nuovo difensore: ufficializzato l’ex difensore dell’Inter Lisandro Lopez, ecco il comunicato apparso sul sito del club rossoblù

«Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver completato l’iter formale per avvalersi delle prestazioni sportive del difensore argentino Lisandro Lopez (Villa Constitucion, 01/09/1989), prelevato da Sl Benfica. Il giocatore si sta già allenando agli ordini del tecnico Davide Ballardini» con questo comunicato apparso sul proprio sito, il club rossoblù ufficializza l’arrivo del difensore. Dopo l’esperienza al Benfica, l’argentino era arrivato all’Inter lo scorso gennaio. L’esperienza in nerazzurro, però, è stata tutt’altro che positiva: una sola presenza in 6 mesi.