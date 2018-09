Lista Champions Juventus: i 22 nomi scelti ufficialmente da Massimiliano Allegri per la massima competizione continentale

Partita con il piede pigiato sull’acceleratore in campionato e già capolista solitaria entro i confini nazionali, la Juventus è pronta ad inaugurare le danze anche in Europa. Dove la Champions League, quest’anno, rappresenta qualcosa più che uno dei tre obiettivi stagionali della banda di Allegri. I bianconeri ormai da anni convivono con un sogno che rischia costantemente di tramutarsi in ossessione, soprattutto alla luce della gravosa statistica sul numero di finali perse.

Oltre alle ragioni tecniche e oltre anche a quelle di marketing, l’acquisto di Cristiano Ronaldo in estate rappresenta da questo punto di vista una chiara dichiarazione d’intenti. Nei confronti di una campagna europea che i bianconeri affronteranno con 22 uomini a disposizione, a dispetto dei 25 inseribili in lista Uefa. Pesa infatti l’assenza di giocatori cresciuti nel vivaio del club: dopo la defezione di Marchisio, l’unico baluardo rimasto è il terzo portiere Pinsoglio. Comunque eleggibile in “lista B” il giovanissimo Kean, la Vecchia Signora dovrà dunque fare i conti con un solo taglio: nella prima fase scontato quello di Spinazzola, alle prese con il recupero dal grave infortunio al ginocchio patito con l’Atalanta la scorsa stagione.

Lista Champions Juventus: le scelte di Allegri

Questo l’elenco dei 22 giocatori scelti da Allegri per affrontare la prima fase della Champions League 2018/2019:

PORTIERI – Perin, Pinsoglio, Szczesny

DIFENSORI – Alex Sandro, Barzagli, Benatia, Bonucci, Cancelo, Chiellini, De Sciglio, Rugani

CENTROCAMPISTI – Bentancur, Emre Can, Khedira, Matuidi, Pjanic

ATTACCANTI – Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Douglas Costa, Dybala, Mandzukic

Lista Champions Juventus: il calendario dei bianconeri

Questo il calendario della Juventus nella fase a gironi della Champions League, con i bianconeri inseriti nel raggruppamento H:

19 settembre, ore 21 – Valencia-Juventus

2 ottobre, ore 18,55 – Juventus-Young Boys

23 ottobre, ore 21 – Manchester United-Juventus

7 novembre, ore 21 – Juventus-Manchester United

27 novembre, ore 21 – Juventus-Valencia

12 dicembre, ore 21 – Young Boys-Juventus