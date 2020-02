Il tecnico del Milan Pioli ha smentito la presunta lite tra Ibrahimovic e Paquetà: «Episodio non vero, non creiamo casi»

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha smentito una presunta lite tra Zlatan Ibrahimovic e Lucas Paquetà dopo la sfida contro il Torino.

«L’episodio non è vero. Delle discussioni ci possono essere, com’è normale che sia in campo, ma il gruppo è compatto e percorre insieme un’unica strada. Non creiamo casi che non esistono».