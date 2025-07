Liverpool, Luis Diaz vicino all’addio: accordo raggiunto con il Bayern Monaco

Luis Diaz ad un passo dal Bayern Monaco: accordo raggiunto con il Liverpool per il trasferimento, e Slot non lo ha schierato contro il Milan

Luis Díaz è sempre più vicino a lasciare il Liverpool e diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sports DE, il club bavarese ha trovato un’intesa di massima con i Reds per l’ingaggio dell’attaccante colombiano: l’operazione dovrebbe chiudersi attorno ai 75 milioni di euro.

Dopo settimane di trattative, il Bayern ha affondato il colpo con una nuova offerta, convincendo i Reds a lasciar partire il classe ’97. Díaz, reduce da due stagioni in chiaroscuro ad Anfield, ha mostrato disponibilità a cambiare aria, soprattutto dopo il mancato trasferimento al Barcellona: i blaugrana, pur avendo manifestato interesse, hanno preferito virare su Marcus Rashford, lasciando via libera ai tedeschi.

Con il Bayern, il colombiano firmerà un contratto quadriennale, valido fino al 2029. L’accordo, ormai vicino alla formalizzazione, è in fase di definizione nei dettagli, con le visite mediche previste per la prossima settimana.

Un ulteriore indizio è arrivato ieri, durante l’amichevole tra Liverpool e Milan: il nuovo tecnico dei Reds, Arne Slot, ha escluso Díaz dalla lista dei convocati, alimentando le voci su un imminente addio.

«Si sta allenando davvero bene con noi, ma per ora abbiamo deciso di non farlo ancora giocare. – Ha commentato il tecnico olandese – Sono abituato a parlare regolarmente con la maggior parte dei miei giocatori. Come ho detto, Lucho si sta allenando molto bene e abbiamo deciso che al momento non giocherà. Se è stato escluso per le speculazioni sul suo futuro? Sì, ma non posso commentare molto di più a riguardo».

L’arrivo di Díaz rappresenterebbe un innesto di qualità per il Bayern, a caccia di nuove soluzioni offensive dopo l’addio di Sané e l’incognita Gnabry. Il colombiano, già protagonista in Premier League e con la nazionale, potrebbe rilanciarsi in Bundesliga, portando dribbling, velocità e gol al servizio del nuovo tecnico Vincent Kompany.