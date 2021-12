Liverpool, piace Diaz per sostituire Manè

Il Liverpool avrebbe messo gli occhi in casa Porto per sostituire Manè in vista della Coppa d’Africa: piace Diaz

Il Liverpool, secondo quanto riporta Four Four Two, starebbe pensando ad un’alternativa a Sadio Manè in partenza per la Coppa d’Africa.

I Reds avrebbero messo gli occhi in Portogallo e al Porto, piace Luis Diaz, affrontato come avversario in Champions League nella fase a gironi. Da capire quali saranno le richieste della squadra lusitana.