Inter, Marotta: «Stasera abbiamo l’obbligo di crederci»

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Anfield contro il Liverpool. Le sue parole:

PARTITA – «La partita dell’andata è stata strana, in cui non avremmo meritato di perdere per cui c’è un grande rammarico. Prima di tutto è un test importante nella carriera di questi giocatori che assaporano partite del genere, poi il fatto che il percorso di crescita ci sono anche queste situazioni in cui non abbiamo raccolto quanto seminato che serva per capire che il calcio è fatto anche di cinismo. Non c’è nulla da rimproverare a questi ragazzi, stasera abbiamo l’obbligo di crederci anche se il pronostico ci è avverso»

ZHANG – «Sicuramente la sua vicinanza è importante, c’è una squadra in campo e una fuori dal campo e quindi serve sicuramente per dare entusiasmo e motivazioni. La sua presenza è la prova di questo concetto e di questo sentimento».

