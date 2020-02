Liverpool, Klopp: «Atletico aggressivo. Bello tornare a Madrid»

Il tecnico del Liverpool Klopp analizza in conferenza stampa la partita di Champions League contro l’Atletico Madrid

Jurgen Klopp ha analizzato in conferenza stampa la prossima partita di Champions League contro l’Atletico Madrid: «Affrontiamo una squadra aggressiva e dovremo essere preparati. In più giocheranno in casa dove hanno un rendimento fra i migliori d’Europa. Infortuni? Non ci penso molto, anche perché fra tre settimane il discorso potrebbe cambiare e hanno una rosa tale da rendere assolutamente tutto complicatissimo».

«Noi dovremo stare attenti al loro stile di gioco più che agli interpreti. Il ritorno al Wanda Metropolitano dopo la finale di Champions dello scorso anno? Sicuramente le sensazioni sono positive. Anche domani sarà una gara incredibile proprio come quella contro il Tottenham, l’unica differenza sarà sugli spalti dove ci saranno molti più tifosi dell’Atletico. Detto questo sarà molto bello tornare su quel campo», ha concluso il tecnico del Liverpool in conferenza stampa.