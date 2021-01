Liverpool, Klopp: «Manchester United? Va bene il pareggio»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato al termine del match di Premier League pareggiato contro il Manchester United

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato al termine del match di Premier League pareggiato contro il Manchester United.

«La prestazione è stata abbastanza buona ma per poter vincere la gara devi segnare un gol, e noi oggi abbiamo fatto fatica a tirare nello specchio. È per questo che la gara è finita in pareggio ed è un risultato che sicuramente ci va bene. Il Manchester United ha fatto una buona gara, si è dimostrato sempre organizzato in tutti i reparti. È molto complicato affrontarli, come sempre poi, e le cose non sono cambiate nemmeno questo pomeriggio. Non so sinceramente chi avrebbe vinto ai punti, non credo che ci sia stata una squadra che ha fatto più dell’altra».