Liverpool, Klopp: «Perso 4-1 con il City. Non è stata la nostra giornata»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato la rovinosa sconfitta subita contro il Manchester City: le sue dichiarazioni

«Quando perdi 4-1, è perché non è la tua giornata, ma buona parte del partita è stata molto bella per la mia squadra. Nel primo tempo abbiamo giocato un ottimo calcio e siamo stati davvero bravi in ​​partita. All’inizio del secondo tempo hanno cambiato un po’ il nostro sistema. Gli errori che abbiamo fatto, contro una squadra normale, è una brutta cosa, contro una squadra contro il City, sono fatali».