Liverpool, Lallana prolunga fino al termine della stagione

Liverpool, sul sito del club inglese è stato reso noto in maniera ufficiale il prolungamento del contratto di Lallana

Adam Lallana è al centro dell’interesse di molti club europei e il suo contratto con il Liverpool era in scadenza a giugno. Tuttavia il calciatore ha firmato un prolungamento a breve termine per terminare la stagione con i Reds.

Queste le parole di mister Klopp a Liverpoolfc.com: «So quanto Adam sia molto ricercato in questo momento da altri club che lo vogliono per la prossima stagione, quindi per lui questo è un impegno nei nostri confronti e gli siamo molto grati».