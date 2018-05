Liverpool, Mané recupera: ecco i convocati per la Roma

I convocati di Jurgen Klopp per Roma-Liverpool, match valido per la semifinale di ritorno di Champions League

Domani sera alle 20.45, il Liverpool di Jurgen Klopp sfiderà allo Stadio Olimpico la Roma di Eusebio Di Francesco (le parole del tecnico in conferenza), nel match valido per il ritorno della semifinale di Champions League. Al momento la squadra inglese è favorita, visto il 5-2 dell’andata che le garantisce un ottimo margine di vantaggio. Attenzione però a non sottovalutare i giallorossi, in grado di eliminare il Barcellona di Messi con un secco 3-0 casalingo.

Questi intanto i convocati dei Reds, tra cui figura Mané, pienamente recuperato: Karius, Clyne, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Salah, Henderson, Klavan, Moreno, Mane, Lallana, Mignolet, Robertson, Ings, Solanke, Jones, Ward, Woodburn, Masterson, Camacho, Alexander-Arnold.