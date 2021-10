La trovata del Liverpool per la quarantena di Alisson e Fabinho

Il Liverpool avrà in Champions Alisson e Fabinho, che in Inghilterra avrebbero dovuto scontare dieci giorni di qurantena

Alisson e Fabinho non rientreranno dalla nazionale a Londra o dovranno scontare 10 giorni di quarantena sul suolo britannico, il Liverpool ha trovato il modo di far evitare ai due il periodo di isolamento. O meglio, la quarantena sono obbligati a farla, ma non per forza in Inghilterra. Alisson e Fabinho faranno infatti la quarantena direttamente a Madrid così ci saranno per la partita di Champions tra l’Atletico e il Liverpool.