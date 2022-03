Liverpool, Salah in bilico. Ma la Premier è nel futuro dell’egiziano

Il Liverpool deve sciogliere il nodo legato al futuro di Mohamed Salah. In bilico il rinnovo dell’egiziano, ma non la permanenza in Premier

Secondo quanto riportato da Football Insider, non ci sono da registrare passi in avanti nella trattativa per il rinnovo di Salah con il Liverpool.

L’egiziano e il club non hanno trovato l’accordo sulel cifre e a questo punto non si può escludere un addio in estate. La volontà dell’attaccante, in ogni caso, sarebbe quella di restare in Premier League.