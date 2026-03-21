Liverpool, Slot ammette: «Se Leoni non ha mai giocato per infortunio è un problema, così come altri acquisti»

L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha voluto dire la sua in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Brighton

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta rimediata in Premier League contro il Brighton per 2 a 1, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, non ha nascosto la propria insoddisfazione e rabbia.

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PAROLE – «Se poi il giocatore da 150 milioni non è mai disponibile, è già un problema. Se Giovanni Leoni non è mai stato disponibile per infortunio, è il secondo problema. Siamo già sotto il valore di ciò che abbiamo venduto. Jeremie Frimpong sta diventando disponibile solo ora e Mamardashvili è stato un altro degli acquisti, ma è il secondo portiere. Abbiamo vinto il campionato la scorsa stagione e speso 150 milioni netti. Resta il fatto che non è abbastanza buono ciò che abbiamo fatto. Non importa quante scuse trovi, la nostra posizione attuale non è all’altezza».