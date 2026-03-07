Liverpool, ufficiale il rinnovo di Gravenberch! Le parole del centrocampista dopo la firma

Liverpool, ufficiale il rinnovo di Gravenberch! Le parole del centrocampista olandese dei Reds dopo la firma fino al 2032: ecco cos’ha detto

Il Liverpool ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale di Ryan Gravenberch. Il talentuoso centrocampista ha siglato un nuovo e importante accordo a lungo termine con la società inglese presso l’AXA Training Centre, garantendosi la permanenza per le prossime stagioni.

Il giocatore ha espresso enorme soddisfazione per il prolungamento, sottolineando l’immenso orgoglio di continuare a rappresentare una squadra così prestigiosa. La scelta è stata ampiamente facilitata dalla totale fiducia percepita da parte della dirigenza e dell’allenatore. Dopo quasi tre anni vissuti in città, il perfetto ambientamento della sua famiglia ha reso la permanenza una certezza.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – «Mi sento davvero bene. Ero davvero orgoglioso di rinnovare il mio contratto in un club così grande. Quindi, sono davvero felice di poter rimanere per molti altri anni. Ho sentito direttamente la fiducia del club, anche del manager. La decisione per me è stata facile da prendere. Anche la mia famiglia è felice qui. Siamo qui da quasi tre anni, quindi so già tutto. Sono felice di essere qui».