Lo Monaco: «Scudetto? Napoli avanti. Servizio Dazn inadeguato»

Pietro Lo Monaco, consigliere Figc, ha espresso la sua opinione sulla corsa allo scudetto e su DAZN: ecco le dichiarazioni

Ai microfoni di 1 Football Club, il consigliere FIGC Pietro Lo Monaco ha parlato di scudetto e del servizio offerto da DAZN. Per il campionato, la Juve appare tagliata fuori.

SCUDETTO – «Visto l’andamento delle prime giornate, mi sembra che Napoli e Milan siano le favorite per lo Scudetto. Gli azzurri, però, li vedo un passo avanti, sia per completezza di organico che per idee di gioco».

DAZN – «Sta offrendo un servizio assolutamente inadeguato rispetto a quelle che erano le premesse, quindi mi auguro che quantomeno non cambino le carte in tavola a stagione in corso, come pare invece potrebbe accadere».