Lo sfogo di Dwight Yorke: “Non alleno perchè sono nero” – VIDEO

Dwight Yorke, ex giocatore del Manchester United, è intervenuto per sfogare la sua rabbia: «Non alleno perché sono nero»

«Ad oggi tutti possono mettersi in mostra, il passaggio da giocatore ad allenatore è davvero breve. A tutti gli viene data una possibilità. Noi chiediamo la stessa possibilità. Perché non alleno? Quale può essere il motivo? Non c’è spiegazione, è perché sei nero. Perché non ci sono allenatori di colore a nessun livello. Quando mi sono proposto al Villa andai da Ferguson. Lui mise una buona parola, ma nonostante le sue intenzioni ancora non trovo lavoro».