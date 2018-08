L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della trattativa col Milan per portare Manuel Locatelli in neroverde

Il Sassuolo non molla Manuel Locatelli. Il club emiliano, interessato ad acquistare un nuovo centrocampista, ha messo nel mirino il giovane giocatore rossonero. Per questo motivo quest’oggi, Giovanni Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi, si è recato a Casa Milan per discutere del calciatore. Queste le parole rilasciate a RMC Sport al termine dell’incontro: «E’ andato molto bene, come sempre quando si tratta di un grande club come il Milan. Però siamo ancora molto lontani. Se ne riparleremo? Sì, di certo nei prossimi giorni».